Laspunta.it - Il presidente del Consiglio Provinciale ringrazia i medici del Pronto Soccorso di Sora.

Leggi su Laspunta.it

Ildeldi Frosinone ha scritto una lettera aperta al direttore deldi, Maurizio Plocco,ndolo e con lui, tutto il personale deldi, per l’opera che i medcici e il personale svolgono quotidianamente.Un bel gesto da parte deldel, magari che faccia seguito anche alla sollecitazione all’attuale commissario della Asl di Frosinone di riconoscere le indennità al personale diche la Direzione Sanitaria non vuole pagare e magari anche per sollecitare un intervento volto a garantire la sicurezza degli operatori delche a, come a Cassino o a Frosinone la sera diventano ritrovo per sbandati e drogati che agiscono indisturbatamente e nonostante le ripetute segnalazioni la Commissaria della Asl non ha ritenuto di fare nulla per garantire maggiore sicurezza al personale e all’utenza.