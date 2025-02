Ilgiorno.it - Il presidente Anci: noi con i più fragili, i sacrifici pesano

Leggi su Ilgiorno.it

"Il problema di questo provvedimento è che si aggiunge ai tagli già previsti dalla legge di bilo per il 2024, ai vincoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altro, in una fase nella quale i Comuni hanno, comeha con forza ribadito, la loro principale difficoltà proprio sulla parte corrente dei bil". PerdiLombardia, Mauro Guerra, il combinato tra questa norma e quelle di riduzione, tra il 20 e il 30% di vari fondi per investimenti, determina, per i prossimi anni, la sostituzione di risorse fino a oggi previste di provenienza statale con risorse da trovare in casa, sottraendole a bilgià magri. "Il sistema non corrisponde al dettato costituzionale. Tutte le funzioni amministrative sono in capo ai comuni. E per questo la Costituzione prevede autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria.