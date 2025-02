Quifinanza.it - Il pignoramento della prima casa è vietato se il debitore rispetta alcuni requisiti

Con l’ordinanza n. 32759 del 16 dicembre 2024 la Corte di Cassazione conferma il principio in base al quale non è consentito ilda parte dell’Erario. L’attenzione dei Giudici viene portata sul fatto che, per ottenere la protezione dell’immobile, occorre il rispetto di. Deve trattarsi infatti dell’unicadi proprietà del contribuente e l’immobile deve costituire l’abitazione principale del. Inoltre il debito per cui si è inadempienti deve essere di importo inferiore a 120.000 euro. Nel provvedimento emesso, la Suprema Corte fa riferimento alla normativa di settore, il Decreto del Fare (D.L n. 69/2013) che, modificando l’articolo 76 D.P.R 602/1973, ha delineato i confini del principio di impignorabilità.Siamo di fronte a un argomento particolarmente discusso nel nostro Paese soprattutto in presenza di uno scenario economico in cui non sono pochi i cittadini che non riescono ad estinguere i debiti nei confronti di Fisco e banche.