Ilfattoquotidiano.it - Il Pd genovese può finalmente candidare una Letizia Moratti più giovane

Dopo aver dissipato, in un’allucinante riffa delle candidature più improbabili e diversive, cinque degli otto mesi che ci separano dall’apertura delle urne per eleggere il nuovo sindaco di Genova, nel sinedrio Pd (auto-elettosi supremo decisore degli organigrammi liguri per aver raccolto, alle passate regionali, il 13,5% dei suffragi effettivi nel capoluogo) cresceva una palpabile frustrazione da impotenza. Questo in quanto bisognava commisurare due esigenze irrinunciabili: ribadire la propria centralità arbitrale e impedire l’emergere di aspiranti estranei al pollaio di questo ceto partitico. Mentre – ancora una volta – non risultava di certo priorità imprescindibile sconfiggere la destra smascherata dal Totigate; con cui in questi anni componenti della sedicente sinistra avevano concluso ottimi affari.