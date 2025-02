Sport.periodicodaily.com - Il Parma ha esonerato Pecchia

Svolta in casa gialloblu’. Dopo gli ultimi risultati deludenti, ilhaFabio, protagonista della promozione in A e da 25 partite in panchina. Il club è attualmente terz’ultimo in classifica ad un punto dalla salvezza, ma non c’è più tempo da perdere per cui si è deciso per una sterzata. Nelle prossime ore dovrebbe essere nominato il nuovo allenatore.ILHA: I NUMERI DEL TECNICO E I POSSIBILI SOSTITUTIFatali per il suo destino sono stati i 20 punti in 25 partite, che al momento significherebbero Serie B, con il 18esimo posto, frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, con 30 goal realizzati e 45 subiti. In attesa dell’annuncio ufficiale dell’esonero di, la dirigenza dei ducali si sta muovendo per scegliere il nuovo timoniere della squadra.