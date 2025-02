Ilfattoquotidiano.it - Il Parlamento Ue chiede la sospensione del memorandum ‘fuffa’ col Rwanda sui minerali preziosi dopo l’invasione dell’M23 in Congo

Sospendere ild’intesa con il. Lo ha chiesto giovedì quasi all’unanimità ileuropeo (443 voti favorevoli e 4 contrari, con 48 astenuti) alla luce dell’attacco dei ribelli del gruppo M23 supportato da Kigali che stanno continuando ad avanzare in Nord e Sud Kivu,aver messo del mani anche sulla città di Goma. La risoluzione – frutto di una forte pressione della società civile europea elese, comprese diverse associazioni italiane – non è vincolante, ma mostra una decisa volontà di indirizzo che la Commissione europea non potrà ignorare. Oggetto della richiesta è ild’intesa sulle catene di valore delle materie prime sostenibili sottoscritto esattamente un anno fa con il governo rwandese: l’accordo prevede una “stretta collaborazione” per “catene di valore sostenibili” per le materie prime critiche, parlando sì di “tracciabilità” e “lotta contro il traffico illegale di materie prime”, ma ignorando di fatto tutte le evidenze contrarie, ampiamente documentate, secondo cui i“rwandesi” sono frutto di contrabbando dalla Repubblica Democratica del, dove i giacimenti sono sotto controllo di gruppi armati e restano una delle ragioni principali della nuova fiammata di guerra in corso.