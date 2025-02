Ilnapolista.it - Il paradosso è che Napoli deve ringraziare la Juventus (Corsport)

Ilè chela)Dopo-Inter 1-0, scrive il Corriere dello Sport:Conte, una vita allae la dimora a Torino, ha chiesto telepaticamente e ottenuto concretamente l’aiuto da casa, da spettatore sul divano: per l’incredibile rivalità sportiva con Madame è paradossale o quasi un’ironica nemesi pensare che il popolo azzurro – tifosi, squadra, club – debbala Juve, ma la vittoria contro l’Inter ha trasformato il pari con la Lazio di sabato in un punto guadagnato. Il tutto, dicevamo, a una manciata di giorni dal testa a testa in agenda al Maradona a inizio marzo, considerando che la data non è ancora certa e oscilla tra l’1 e il 2. Bicchiere assolutamente mezzo pieno, a conti fatti. Al netto del rammarico di aver subito la manata di Dia (il 2-2) all’87’.