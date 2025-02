Il paradosso di Giorgia Meloni | FdI vola verso il 30% ma due elettori su tre vogliono il rimpasto – Il sondaggio

Leggi su Open.online

guadagna consensi per Fratelli d’Italia, ma si trova anche a fronteggiare le crescenti «attese» degli italiani di undi governo. Secondo l’ultimoSwg per La7, al 17 febbraio FdIa un passo dal 30% nelle intenzioni di voto: si attesta al 29,8%, registrando un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente, quando il partito era al 29,5%. Meno incoraggianti, invece, i numeri per il Partito Democratico, che perde 0,3%, scendendo dal 22,3% al 22%. Anche la Lega accusa una lieve flessione, passando dall’8,5% all’8,2%. In leggero rialzo, invece, il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, che guadagnano entrambi 0,1 punti percentuali.Sondaggi Swg per La7, 17 febbraio 2025Ilchiesto (anche) dai suoiSe i numeri di Fratelli d’Italia continuano a salire, altrettanto forte è la richiesta di un rinnovamento all’interno del governo.