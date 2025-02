Quotidiano.net - Il Papa ricoverato non dimentica Gaza. “Ci ha videochiamato. Voce stanca, ma chiara”

Roma, 17 febbraio 2025 – Nonostante il ricovero e le precarie condizioni di salute,Francesco nonil dramma di. Neanche dal suo letto di ospedale. A quanto si apprende il pontefice è rimasto in contatto con i cristiani della Striscia e ha avuto un colloquio telefonico con il parroco della Sacra Famiglia di, padre Gabriel Romanelli. È stato lo stesso religioso a confermarlo ai media vaticani, spiegando che il Santo Padre “ci ha chiamato i primi due giorni di ricovero, le persone aspettavano alle 20 (ora di) come sempre e nonostante abbiamo avuto un blackout in tutta la zona diCity, lui ha insistito ed è riuscito a contattarci con una video-call”. TOPSHOT - Father Gabriel Romanelli, Parish Priest of the Roman Catholic Church of the Holy Family, prays as he reads the bible above the altar by a figurine depicting the baby Jesus (outside the frame) during Christmas Eve mass at the church in the Zaytoun neighbourhood ofCity on December 24, 2024, amid the ongoing war in the besieged Palestinian territory between Israel and Hamas.