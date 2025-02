Ilfattoquotidiano.it - Il Papa è in condizioni cliniche “stazionarie” e non ha febbre: il nuovo bollettino del Vaticano

Ilè in”, non hae sta proseguendo la terapia prescritta. Il quadro di salute del pontefice, ricoverato da quattro giorni al Policlinico Gemelli per un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie, resta dunque “complesso”, come aveva spiegato lunedì mattina la Santa Sede e la sua degenza in ospedale durerà più del previsto.La buona notizia è certamente che Bergoglio non ha più, che invece presentava lo scorso venerdì quando era stato deciso di trasferirlo al decimo piano del Gemelli dopo due settimane difficili, nel corso delle quali aveva dovuto svolgere tutte le udienze a Casa Santa Marta e aveva avuto difficoltà nella lettura di omelie e catechesi.Articolo in aggiornamentoL'articolo Ilè in” e non ha: ildelproviene da Il Fatto Quotidiano.