Il numero di imprese di under 35 in Italia diminuisce, più penalizzati nel Mezzogiorno

Secondo l’analisi di Unioncamere-InfoCamere diffuso il 17 febbraio 2025, ildiguidate da giovani sotto i 35 anni ha registrato una flessione di circa 153.000 attività in meno negli ultimi 10 anni. Si tratta di un diminuzione che in termini percentuali registra un calo del 24% e che porta il totale dellegiovanili a 486.000 unità, rispetto alle quasi 640.000 del 2014.Un dato che, oltre a riflettere le difficoltà economiche del Paese, evidenzia anche la crisi demografica in corso, con una progressiva riduzione della popolazione giovanile attivamente coinvolta nel mondo del lavoro. Di fatto, il panorama imprenditorialeno sta attraversando una fase di trasformazione profonda.Diminuiscono ledi35 insoprattuto nei settori tradizionaliL’aspetto più significativo di questa evoluzione è la trasformazione settoriale che sta caratterizzando l’imprenditoria giovanile.