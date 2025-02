Ilnapolista.it - Il Napoli ha allungato sull’Inter di Inzaghi nonostante sia uscito indebolito dal mercato (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilhadisia statodal)Nell’editoriale del lunedì ladello Sport si sofferma sui problemi dell’Inter diche non è riuscita a recuperare punti sulacciaccato edaldi gennaio.Scrive la:Fa effetto pensare che nel momento più complicato del, che appare fisicamente meno brillante ed è reduce da tre pareggi consecutivi,non abbia recuperato neanche un punto e Conte abbia addiritturain classifica: nove punti nelle ultime cinque gare contro i sette dell’Inter e gli otto dell’Atalanta. Il 2 marzo nello scontro diretto al Maradona si incontreranno due squadre che stanno faticando. Su Conte pesano anche gli infortuni che gli hanno tolto l’intera fascia sinistra e undi gennaio che hala squadra non solo per la cessione di Kvara, ma anche per gli acquisti: Billing finora è un oggetto misterioso e Okafor si è presentato con parecchi chili in più.