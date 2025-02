Terzotemponapoli.com - Il Napoli e le altre: parola a Fulvio Marrucco

-Lazio, due giorni dopo. E le: ne ha parlato -anche- l’agente Fifaa ‘Febbre a 90’, trasmissione di Vikonos Web Radio/Tv. Di seguito le sue parole. “Anche se resta il rimpianto della gara di Roma pareggiata nel finale, la Juve ha fatto un favore al, per gli azzurri è diventato un ottimo week end anche alla luce del pareggio in casa dell’Atalanta con il Cagliari. Anche perché se i bergamaschi avessero vinto, ora sarebbero ad un punto dall’Inter, quindi pienamente in corsa per il titolo”. Il momento del.verso Como“Detto questo, il pari con la Lazio ci sta, vediamo il bicchiere mezzo pieno, è rientrato Buongiorno e per un’ora ha giocato alla grande, bisogna resistere tre, quattro giornate, poi quando lefaranno le Coppe, se fisicamente ilsi farà trovare pronto potrebbe anche allungare in classifica.