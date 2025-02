Terzotemponapoli.com - Il momento del Napoli, la fascia sinistra, gli acquisti…

, oltre alle tre frenate consecutive.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Il cambio modulo sabato è stato digerito un po’ a fatica dalla squadra e dal pacchetto arretrato. Che, se da un lato ha beneficiato del rientro di Buongiorno, dall’altro ha difettato nelle uscite e nelle posizioni di «braccetti» di Rrahmani e Juan Jesus”., la ‘crisi della’.Di seguito altre righe tratte dall’edizione del quotidiano partenopeo. “Il campanello d’allarme in casaresta -però- sulle fasce, soprattutto a. Il tallone d’Achille è rappresentato dall’assenza di un cursore di ruolo sulla catena in cui gli avversari hanno affondato e fatto male. Ultimo Dia, ha approfittato di un buco sullaorfana anche di Mazzocchi che aveva chiesto il cambio, costringendo Conte a dirottare Politano in quella posizione”.