Terzotemponapoli.com - Il momento del Napoli, Conte: Chiariello fa il ‘pompiere’…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildel: di seguito l’editoriale di Umbertotratto dalla trasmissione ‘Campania Sport’ in onda su Canale 21. “Quando stamattina il mio capofamiglia, alias mia moglie mi dice: ‘Vai a prendere una tanica d’acqua’, io ho fatto resistenza civica. Ma non perché non volessi scendere, perché già immaginavo quello che mi sarebbe capitato di lì a poco. Una processione di persone: ‘Dott. è finita?se ne va? Che peccato! De Laurentiis non ha voluto vincere. E’ sempre colpa sua’. Un funerale dietro l’altro, io mi sono schernito dicendo che problema c’è? Ho detto io: ‘Nessuno, va tutto bene’. ‘Come va tutto bene?’”.Ildel, ildi. “Mi guardavano come un marziano, ma da che pianeta vieni? Cioè noi qua stiamo col morto in casa, portando il caffè i biscotti, e tu ti te ne stai bello allegro che va tutto bene.