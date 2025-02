Il mio lavoro è così così difficile Man United Boss dice in mezzo a molti problemi

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-16 22:24:00 Breaking news:Ruben Amorim ha affermato che la sua preoccupazione è la posizione della campionato del Manchesterpiuttosto che la sua sicurezza suldopo aver supervisionato un’ottava sconfitta delle sue 14 partite della Premier League in carica a Tottenham domenica.Loè più vicino alla zona di retrocessione rispetto ai primi sei dopo che James Maddison ha segnato l’unico goal della partita al 13 ° minuto, lasciando i visitatori a 12 punti sopra i tre inferiori in 15.“Tottenham sonoaperti e allungati la squadra “, ha detto Amorim a Sky Sports. “The criticisms ofRagazzi vedete e discutete ogni settimana, vedo anche.“Ho; Il mioqui. Ma mi attengo alle mie convinzioni. Alla fine, hanno segnato, non l’abbiamo fatto.