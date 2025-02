Quotidiano.net - Il ministro Foti e l’Europa: "Dalla pace all’economia: dobbiamo essere centrali"

Tommasoper gli Affari europei, FdI, oggi a Parigi ci sarà il summit straordinario durante il quale si deciderà che ruolo avràverso la politica di Trump sull’Ucraina e non solo. Cosa pensa che succeda? "è un continente che può esprimere una suatà e presenza significativa nel contesto mondiale. Non può però dormire sugli allori, ma deve cambiare se stessa. Si è modificato lo scenario geopolitico e non si può far finta di non vederlo. Insomma,si deve dare una scossa.". Che tipo di scossa serve? "Ad esempio, quella di Mario Draghi sul Financial Times, in cui dice chiaramente che tipo di strada andrebbe intrapresa perchéfacendo alcune scelte sulla transizione energetica rischia una de-industrializzazioneta, tale da mettere ai margini la sua capacità produttiva.