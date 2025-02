Lettera43.it - Il Mimit minaccia di querelare Report dopo il servizio sulle politiche spaziali del governo

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, «ha dato mandato di procedere per le vie legali nei confronti del conduttore della trasmissionee dell’autore del» andato in onda il 16 febbraio, «in cui sono contenute una serie di informazioni false e volutamente distorte». È quanto si legge in una nota del: «Intervista a Urso manipolata con tagli selettivi, alterando il senso delle dichiarazioni»Adolfo Urso (Getty Images).Urso in particolare ritiene «priva di qualsiasi fondamento concreto» la ricostruzione fornita da Sigfrido Ranucci e dell’autore del, secondo cui la Legge nazionale sullo Spazio contenga una disposizione «fatta apposta per far ottenere a Elon Musk un appalto per il cloud satellitare per gestire i dati più sensibili del».