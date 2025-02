Il maestro Noseda torna alla Scala, dirige Berlioz e Dallapiccola

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 17 feb. (askanews) – Continua oggi alle ore 20 al Teatrocon il concerto diretto da Gianandreala Stagione della Filarmonica. Premiato con l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano, dopo i trionfi all’estero che lo vedono come italiano molto amato e affermato oltre confine,apre il programma con i Due pezzi per orchestra di Luigi Dpiccola, preludio novecentesco al Concerto n. 2 in la maggiore per pianoforte e orchestra di Franz Liszt, interpretato da Francesco Piemontesi che debutta al Teatro. Nella seconda parte del programmapropone una propria selezione di brani orchestrali dsinfonia drammatica op. 17 da Roméo et Juliette di Hector. A proposito della sinfonia drammatica op. 17 da Roméo et Juliette di Hector, Elisabetta Fava scrive sulle note di sala: “Proprio questa capacita’ di teatralizzare l’orchestra rende possibile al suo Rome´o et Juliette, lavoro ibrido per eccellenza, il miracolo di ripercorrere la vicenda di Shakespeare rendendola palpabile attraverso la sola dimensione uditiva.