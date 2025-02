Parmatoday.it - Il lotto sorride a Salsomaggiore: centrati 10mila euro

Leggi su Parmatoday.it

Ilall'Emilia-Romagna, con una tripletta da quasi 30milacomplessivi nell'estrazione di venerdì 14 febbraio: come riporta Agipronews,quasil'uno aTerme, in provincia di Parma (presso il punto vendita di Via Milano), 9.500Castenaso.