Il lottatore Connor McGregor alla Beer&Food attraction di Rimini | bagno di folla

, 17 febbraio 2025 –di Mma, attore in ‘Road house’, ma anche proprietario di un birrificio, Forged Stout, direttamente dal cuore di Dublino. Per questonon poteva mancareBeer&Fooddi. Un’apparizione quella di questo pomeriggio allo stand ‘Forged Stout’ che ha lasciato gli spettatori del PalaFiera in visibilio. Sono accorsi in tantissimi allo stand della birreria del campione irlandese: ildiha iniziato a formarsi già tempo prima, in attesa dell’apparizione diper scattare con lui selfie e per scambiare strette di mano. Entrata trionfale e un saluto a, rigorosamente in italiano, poi il campione ha distribuito direttamente i bicchieri della sua birra ai fans, per brindare con loro tra un ballo e qualche mossa di Mma.