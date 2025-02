Ilnapolista.it - Il Liverpool ascolta la propria tifoseria e non aumenta i prezzi dei biglietti per Anfield (Telegraph)

Ilha deciso di non seguire la massa e di far pagare ai propri tifosimodici per andare a vedere una partita allo stadio, a seguito di proteste.Illae nondeiperIlriporta:A volte è possibilere i propri tifosi e ottenere i risultati giusti dentro e fuori dal campo. L’annuncio delche congelerà ideiper il giorno della partita per l’ottava volta in 10 anni è una vittoria per la diplomazia e il buon senso. La decisione segue un periodo di consultazione con i tifosi, tra cui un sondaggio inviato a 500.000 fan lo scorso ottobre che copre un’ampia gamma di problemi di biglietteria e preserva l’attuale struttura deidiper la stagione 2025-26. Ilpotrebbe essere campione della Premier League ùe sarà ancora possibile acquistare alcuniper i bambini a 9 sterline (€10,80), come è stato negli ultimi 10 anni.