Il Lenz finisce al tappeto e scivola al 5° posto. L’Imolese si conferma autentica bestia nera

IMOLESE 3 LENTIGIONE 2 IMOLESE: Adorni; Ballanti, Dall’Osso, Ale, Barnabà (93’ Elefante), Vlahovic, Brandi (74’ Lolli), Agbugui (77’ Garavini), Manes (77’ Manzoni), Melloni (61’ Mattiolo), Raffini. A disp: Salgado, Gasperoni, Piefederici, Diawara. All. D’Amore. LENTGIONE: Gasperini, Gobbo, Lombardi, Maggioli (62’ Babbi), Cavacchioli, Sabba, Battistello (52’ Mordini), Alessandrini, Nappo, Pastore. A disp: Pagani, Cortesi, Pari, Bonetti, Grieco, De Marco, Cabassa. All. Cassani. Arbitro: Chindamo di Como (Corbetta e Calanni). Reti: 18’ Alessandrini, 27’ e 50’ Raffini, 70’ Pastore, 91’ Mattiolo. Note: ammoniti Dall’Osso, Ballanti, Barnabà, Vlahovic, Maggioli, Agbugui. Ladel Lentigione colpisce ancora: la formazione di Stefano Cassani perde infatti in casa del(all’andata aveva perso anche al Levantini), subendo la terza rete dei locali in pieno recupero.