Il leggendario Marcus Miller in concerto alla decima edizione del festival "Un'Estate da Belvedere"

Tempo di lettura: 2 minutiUna leggenda del jazz a “da2025”. Il 16 lugliosi esibirà aldi San Leucio, nel suo unicoal sud Italia, per ladelprodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta.Il grande bassista, compositore e produttore statunitense, torna in Italia per un tour di quattro date, prodotto da D’Alessandro e Galli, che si preannuncia imperdibile per tutti gli amanti del jazz e della fusion. Oltre a Caserta si esibirà anche a Bologna, Umbria Jazz e Sanremo. I biglietti per assistere aldi Caserta, saranno disponibili in prevendita dal 18 febbraio alle ore 12 su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.