Il kit con gli 8 strumenti essenziali per la tua cybersecurity

Il panorama dellaha visto una crescita allarmante delle minacce informatiche. Secondo il Rapporto Clusit 2024, i cyber attacchi in Italia sono aumentati del 65% rispetto al 2022, con un incremento del 36% degli incidenti gravi rispetto al 2023.A fronte di un’escalation di queste dimensioni, è sempre più importante adottaree strategie di protezione adeguate. In questo articolo vedremo quali sono glidi sicurezza che non dovrebbero mai mancare proteggersi dalle minacce digitali e ridurre il rischio di attacchi.1. Gestori di password: protezione per le credenziali di accessoUno degli errori più comuni nella gestione della sicurezza online è riutilizzare le stesse password o affidarsi a credenziali troppo deboli. Il 27% delle violazioni dei dati avviene a seguito del furto o della violazione di una password.