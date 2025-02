Metropolitanmagazine.it - Il guardaroba di Iris Apfel vale un milione di dollari: 220 lotti battuti all’asta da Christie’s

“More is more”: questa era la filosofia di. Il patrimonio della stilista, scomparsa a 102 anni, è un vero e proprio tesoro. Rappresenta infatti non solo un’icona, ma anche quasi un secolo di storia della moda. Equasi undi: i 220sono statidal, che tra abiti, bigiotteria, accessori e mobili ha stabilito non solo una cifra record, ma anche un nuovo trend. Le case d’asta infatti non si limitano più all’arte in senso stretto, ma stanno conquistando quei segmenti di nicchia cari ad oggetti di lusso come, appunto, gli abiti.Battutoper quasi unildisono andati alcuni pezzi iconici, che non riguardano solo gli abiti. Come ad esempio il servizio d’argento completo anni Cinquanta (prezzo finale di 13.