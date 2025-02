Ilpescara.it - Il gruppo consiliare di Forza Italia: "Su Ambiente inutili allarmismi, non sarà privatizzata"

Leggi su Ilpescara.it

spa, la società che gestisce il comparto rifiuti per il Comune di Pescara, non verrà”. A dichiararlo sono il capocomunale diRoberto Renzetti e il neo coordinatore cittadino del partito Alessio Di Pasquale bollando come “” quelli denunciati da.