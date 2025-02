Lanazione.it - Il grande cuore del ’benefattore’. Aiuti e capannoni

Leggi su Lanazione.it

Uno dei personaggi più conosciuti di Iolo, definito "benefattore" dagli abitanti del paese, è Roberto Masinara ex imprenditore tessile. Lo stesso che nel 2017 fu rapinato e ferito, insieme alla moglie, da due banditi che poi riuscirono a fuggire. "Sono arrivato a Iolo nel 1952 da Camugnano e ho vissuto negli anni le trasformazioni di Iolo. Da paese a vocazione agricola, al commercio di materie prime, per poi proseguire con le confezioni, maglieria e per arrivare ad oggi con l’integrazione di altre culture. Come dico sempre forza Iolo". Masinara ha svolto per 10 anni il consigliere della Misericordia e dal 2012 ha rappresenta la figura di uno dei re magi nel Presepe Vivente che ogni due anni si svolge nel paese. Definito benefattore per tanti motivi, uno su, tutti l’aver costruito dueadiacenti uno per la realizzazione delle scenografie del Presepe Vivente, l’altro per la realizzazione dei carri per il Carnevale.