Il gol di Maddison dà il vantaggio di Spurs contro i diavoli rossi statici

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-16 19:47:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Jamesha segnato il suo ritorno da un infortunio con l’apri del 13 ° minuto per il Tottenhamil Manchester United domenica-e l’ex capitano dei Red Devils Gary Neville non è stato impressionato dalla difesa dei visitatori.Il registasi insinuò quando il portiere Andre Onana non poteva solo parare il viaggio angolato del Lucas Bergvall nel suo cammino allo stadio Hotspur del Tottenham.“La difesa dello United è stata spremuta troppo”, ha detto Neville Sky Sports. “Onana lo ha spinto in un’area pericolosa. Matthijs de ligt, Harry Maguire e il resto erano. “Jamesrega al suo ritorno da un infortunio! pic.twitter.com/59q1dg5mod– Sky Sports Premier League (@skysportspl) 16 febbraio 2025Tottenham vs Manchester United: errori GarnachoGli attaccanti dello United Alejandro Garnacho e Rasmus Hojlund sono stati entrambi negati dal portiere Guglielmo Vicario prima checolpisse.