Sport.quotidiano.net - Il giustiziere Rossetti. "Inizio incredibile. Meritiamo quello che ci succede»

Leggi su Sport.quotidiano.net

La sua doppietta ha di fatto affossato la Robur: una bella soddisfazione per Simone. "Abbiamo giocato un primo tempo– ha affermato l’attaccante del Livorno nel post gara –, frutto del lavoro che facciamo in settimana tutti quanti. La squadra è composta da giocatori fortissimi, quindiche sto facendo è il minimo. Ho intorno tantissima qualità: anche oggi Russo mi ha fornito un assist perfetto, come se ne vedono pochi in Serie D. Ciche ci stando, è dal 23 di luglio che ci facciamo il mazzo. Aver praticamente raggiunto l’obiettivo è una soddisfazione personae e di squadra. Ma Sione viene dopo il Livorno". "Sì, sapevo fin dall’che avremo fatto il vuoto – ha chiuso–, così tanta qualità non si vede in Serie D. Siamo forti anche a livello di mentalità: non facile andare a giocare in campetti di periferia e riuscire a vincere tante partite.