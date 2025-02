Fanpage.it - Il Genoa vince lo scontro salvezza col Venezia: Pinamonti e Cornet fanno esplodere Marassi

L'uno-due arriva nel finale con Ekuban protagonista per gli assist serviti ai compagni di squadra. Grifone 11° in classifica, a +10 sulla zona retrocessione. Lagunari con un piede in B.