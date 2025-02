Ilgiorno.it - Il futuro dell’ospedale di Alzano Lombardo, abbattuto e ricostruito: investimento da 90 milioni di euro per il vecchio presidio

(Bergamo), 17 febbraio 2025 – Un modello per l’intera Lombardia. Una struttura all’avanguardia, che non solo migliorerà l’assistenza sanitaria, ma offrirà anche nuove opportunità di crescita per l’intera comunità e per tutta la Valle Seriana, un territorio che ha affrontato con grande coraggio le difficoltà legate alla pandemia. Manca solo la firma ufficiale, ma ildiè già tracciato, anche se i tempi non saranno brevi: entro i prossimi 12 anni ilsarà demolito e completamentesecondi i più moderni dettami di edilizia sanitaria, con un undi circa 90di, 60 dei quali già destinati da Regione Lombardia. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato la delibera contenente il protocollo d’intesa per la riqualificazionePesenti Fenaroli.