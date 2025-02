Anteprima24.it - Il food delivery sbarca in Valle Telesina: a metà marzo al via l’app ‘SamnEat’

Tempo di lettura: 2 minutiPresentato questo pomeriggio presso il Centro Elite in via Piermarini una applicazione di “”, chiamata SamnEat. Il servizio sarà online e attivo dal prossimo 15. Un programma innovativo per la, dedicato più precisamente ai comuni di Telese Terme, San Salvatore Telesino, Amorosi, Puglianello, Faicchio, San Lorenzello, Guardia Sanframondi, Solopaca, Castelvenere e Cerreto Sannita.Oltre trenta le aziende operanti nel settore dell’agroalimentare e della ristorazione che hanno già aderito al progetto, che promette di dare un contributo importante per incentivare lo sviluppo economico della, supportando le varie attività locali e offrendo ai cittadini la possibilità di ordinare sia da casa o ovunque si trovino, utilizzando – appunto –