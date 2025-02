Padovaoggi.it - Il film "Oh Canada - I tradimenti" al Teatro ai Colli

Leggi su Padovaoggi.it

Il"Oh- I" alaiil 3 marzo 2025.Leonard Fife è stato un documentarista di successo, specializzato in argomenti spinosi come l’utilizzo dell’agente arancio in Vietnam, la caccia di frodo delle foche o la pedofilia nella Chiesa; ma ora è anziano, malato.