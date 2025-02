Lopinionista.it - Il Fattore Umano: il documentario “Mare dentro” racconta gli ultimi giorni della “nave-prigione” Bibby Stockholm

ROMA – The Barge, così gli abitanti di Portland chiamavano la “, per mesi rimasta ancorata nel portocittadina del Regno Unito, simbolo delle controversiepolitica migratoria britannica. Contrattata per detenere fino a 500 migranti e richiedenti asilo giunti illegalmente sulle coste inglesi in condizioni che assomigliavano a quelle di un carcere, ha sollevato preoccupazioni sul fronte del rispetto dei diritti umani per le condizioni di vita dei migranti a bordo.‘Il’ con ‘’, di Irene Sicurella e Fabio Colazzo, in onda martedì 18 febbraio alle 23.10 su Rai3,glidi questache finalmente è stata svuotata e che a fine gennaio ha lasciato le coste britanniche. The barge non piaceva a nessuno, né agli attivisti che si sono scagliati più volte contro la scelta di trattenere a bordo di unagalleggiante i migranti, né ai residenti di Portland preoccupati per questa presenza.