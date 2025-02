Lanazione.it - Il Crudo torna alle origini: la storica panineria riparte con Massimo Rutinelli

Pisa, 17 febbraio 2025 – È un vero ritornoquello dellae vineria Il. Lo storico locale di piazza Cairolinelle mani del suo fondatore, imprenditore titolare di diverse attività di ristorazione a Pisa, nonché presidente del Centro Storico per Confcommercio Pisa, che ha dato il via al nuovo corso delcon un taglio del nastro alla presenza del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. “Ilnasce nel 2008 a Marina di Pisa e nel 2009 è stato inaugurato il locale di Pisa in piazza Cairoli” racconta. “Dopo anni di esperienza maturati in diverse attività di rilievo a Pisa e con la volontà di continuare a crescere ho dato l'opportunità ad altri imprenditori di prendere in gestione alcune delle mie attività, come nel caso del, che adesso rilancio puntando sulla qualità dei prodotti che l'ha sempre contraddistinto e da un nuovo format legato all'acquisizione del Country Club Boccadarno a Marina di Pisa, dove all'interno dell'azienda agricola produciamo ortaggi come zucchine, pomodori, cipolle, patate e carciofi, che saranno utilizzate per il, garantendo una filiera corta e a km 0.