Il corso non va e Unibo decide di chiuderlo | ecco quale

Ravenna, 17 febbraio 2025 – A pochi giorni dalla notizia della crescita record del Campus di Ravenna – +12% di immatricolazioni rispetto all’anno precedente – arriva una nota dolente: dall’annata 2025-2026 ildi laurea in ‘Storia, società e culture del Mediterraneo’ non sarà rinnovato. La causa principale è la carenza di iscritti, che non rende ildi laurea sostenibile economicamente. Lo spiega la professoressa Anna Chiara Fariselli, direttrice del dipartimento di Beni culturali di Ravenna: "Le decisioni all’origine delle disattivazioni, come pure delle riprogettazioni dei corsi di studio, sono prese nell’ambito dei consigli di dipartimento, così come è avvenuto in questo specifico caso, con voto concorde di tutti i professori e ricercatori che ne fanno parte. Allocare le risorse finanziarie pubbliche su progetti sostenibili è un atto di responsabilità da cui un’amministrazione dipartimentale non può esimersi”.