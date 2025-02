Dayitalianews.com - Il corpo trovato in un canale lungo la Nettunense appartiene a Donatello Peparini, scomparso il giorno di San Valentino

Leggi su Dayitalianews.com

Il 48enne rinvenuto privo di vita in unlaSi sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di, il 48enne di Aprilia di cui si erano perse le tracce il 14 febbraio 2025. Ilsenza vita dell’uomo è stato individuato oggi pomeriggio nei pressi della via, all’interno di unsituato nelle vicinanze di Campo di Carne, sul territorio comunale di Aprilia.La scomparsa e l’allarme lanciato dalla famiglia, lo scorso venerdì, avrebbe dovuto incontrare una persona ad Anzio, ma a quell’appuntamento non si è mai presentato. Da quel momento, familiari e amici, preoccupati, hanno iniziato a diffondere appelli sui social e a coinvolgere le autorità per avviare le ricerche.Il tragico ritrovamentoNel primo pomeriggio di oggi, ildell’uomo è stato avvistato da alcuni passanti, riverso in unla, poco fuori dal centro abitato di Aprilia.