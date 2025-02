Iodonna.it - Il completo più chic della stagione calda non è sartoriale, ma interamente di denim. Il canadian tuxedo torna protagonista, tra sfumature evergreen e nuove silhouette

Shopping (in)consapevole. Anche alle fashioniste più esperte può capitare di acquistare item che con il passare del tempo si rivelano difficili da abbinare e quindi indossare. Capi destinati, per forza di cose, a rimanere sepolti nell’armadio, in attesa del prossimo decluttering. Nella Primavera 2025, però, è tempo di invertire questa tendenza, capendo finalmente come sfoggiare al meglio i vestiti nel guardaroba. A partire da una camiciadonna. Tendenze jeans 2025: i modelli per la Primavera/Estate X La camicia di jeans, infatti, si conferma,dopo, un item dal fascino intramontabile.