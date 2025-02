Sport.quotidiano.net - Il commento di mister Gori. "Abbiamo giocato con personalità. Un eurogol ha deciso la partita»

FORLÌMastica amaroMattia(foto) a fine gara, perché la sua Cittadella se l’è giocata alla pari con la capolista. "fatto una buona gara – le sue parole – venendo a giocare qui con coraggio e, aggredendoli alti per tutta la gara, giocando uomo contro uomo.concesso pochissimo alla squadra che ha i numeri migliori del campionato. E’ stata una gara equilibrata, decisa da undel singolo, usciamo col rammarico anche per l’occasione di Diletto alla fine, ciprovato ma questa gara ci deve dire chefatto tutto per rendere la vita difficile alla capolista".non rinnega il piano gara. "Fino alla rete l’occasione migliore era stata la nostra con Formato – spiega - il nostro piano gara era di portarla in parità negli ultimi 20’ quando loro si sarebbero sbilanciati e noi avremmo potuto provare a vincerla.