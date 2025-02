Arezzonotizie.it - Il Club Arezzo supera 3-0 il Volley Arezzo nel derby

Leggi su Arezzonotizie.it

Ilvince con un netto 3-0 ilcontro ilvalevole per la ultima giornata di regular season.Davanti ad un Maccagnolo sold out i padroni di casa fanno trovare subito pronti e si aggiudicano il primo set per 25-20. Secondo parziale senza storia, i nero amaranto.