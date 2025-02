Romatoday.it - Il Centro di aggregazione giovanile di Casal Selce intitolato a Padre Gaetano Greco

Leggi su Romatoday.it

Nel maggio 2024otti ha persofondatore di Borgo Amigò, terziario cappuccino dell'Addolorata cappellano (per oltre 40 anni) del carcere minorile didel Marmo. Una figura importante per tutta la comunità del quartiere che ha voluto ricordarlo con una targa in sua.