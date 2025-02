Notizie.com - Il cane di Hamilton ha uno stipendio, la somma lascia a bocca aperta

Un dato davvero incredibile riguarda Roscoe, bulldog inglese del sette volte campione del mondo: ildiguadagna cifre assurdeManca meno di un mese all’inizio della nuova stagione di Formula 1 e le attenzioni sono in buona parte monopolizzate da Lewise dal suo esordio in Ferrari. L’accordo multimilionario tra la Scuderia di Maranello ed il sette volte campione del mondo durerà fino a fine 2026.Ildiha uno, la(LaPresse) – Notizie.comIl sogno più grande del 40enne di Stevenage rimane quello di battere Michael Schumacher e conquistare il suo personalissimo ottavo titolo mondiale, proprio in Ferrari. La chiusura perfetta di una carriera irripetibile. Bisognerà attendere ancora un pò, nel mezzo i test per prendere confidenza con la rossa e nel frattempo provare a farsi amare – se possibile – ancora di più dal popolo ferrarista che è rimasto senza parole quando Lewis aiutato da un traduttore ha nei giorni scorsi parlato per pochi minuti in italiano.