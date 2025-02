Lanazione.it - “Il Campo Balilla è una vergogna. E il Comune?“

"Ilè una": lo afferma senza mezzi termini il Comitato Vivere il Centro Storico, che in una nota ricorda come l’area sia una parte del monumento principale. "A ottobre – si legge – abbiamo evidenziato quelle che a nostro avviso rappresentano tre difformità fra quanto realizzato e quanto stipulato nel Protocollo fra Soprintendenza ee cioè: eccessiva occupazione di suolo, altezza superiore a quella delle Mura, timore che il progetto che doveva essere trasmesso alla Soprintendenza 45 giorni non sia stato accurato. Alla data attuale abbiamo rilevato ulteriori circostanze che ci sembrano difformi da quanto stabilito nel Protocollo". In particolare, viene sottolineato, al punto C dell’articolo 3 del Protocollo è previsto di occupare l’ area dell’exper un periodo non superiore a 90 giorni complessivi, comprensivi di fase di allestimento e ripristino dell’area.