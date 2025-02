Ilgiorno.it - Il ‘50&50’ di Varese è il miglior birrificio artigianale d’Italia

– E’ die si chiama ‘50&50’ il2025 secondo ‘Birra dell’Anno’, lo storico concorso organizzato a Rimini da Unionbirrai, l'associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, nell’ambito della rassegna ‘Beer&Food Attraction’. Il‘50&50’- ovvero Alberto ed Elia, i sue soci e fondatori – ha avuto la meglio sui 257 in gara per 2.092 birre in competizione. Fondato nel 2014 a, ha ottenuto il punteggio più alto, con ii piazzamenti in quattro differenti categorie, ricevendo medaglie in macrocategorie diverse, definite nel regolamento sulla base di alcuni raggruppamenti stilistici. Gli 81 giudici che hanno assegnato i podi nelle 45 categorie in concorso hanno decretato per ilvaresino ben tre ori e un bronzo, a cui si aggiunge una menzione speciale.