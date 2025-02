Quotidiano.net - II Btp Più parte forte nella prima giornata di collocamento. Ecco perché piace ai risparmiatori

Milano, 17 febbraio 2025 – A mezzogiorno erano già stati effettuati ordini superiori ai 3 miliardi. Unanza con il botto per i Btp Più, i nuovi titoli di Stato italiani, della famiglia dei Btp Valore, appositamente pensati per i piccoli. L’andamento dellaA metàildel Btp Più che a metà delladiha raggiunto 3,1 miliardi. I contratti sono circa 90mila. Come per le precedenti emissioni di Btp Valore (questa è lain assoluto dei Btp Più) larappresenta quella di maggior richiesta che poi va calando nei giorni successivi. Fino a quando si possono sottoscrivere I Btp Più si possono sottoscrivere a oggi al 21 febbraio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. La durata dell'emissione è di 8 anni, con scadenza fissata al 25 febbraio 2033.