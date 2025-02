Terzotemponapoli.com - Ignoffo: “Como-Napoli? Match da prendere con le molle”

Giovanni, ex difensore del, è intervenuto aMagazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Ilpuò essere in crisi dal punto di vista degli uomini, ma non di prestazioni. Il fattore risultato è un elemento che va messo in conto, ma non solo degli azzurri, considerando che l’Inter viene da due sconfitte in partite ravvicinate. La squadra di Conte continua a fare risultati positivi, senza perdere, e dovrà continuare a fare così, guardando al suo percorso. Le rimonte subìte contro Roma, Udinese e Lazio fanno parte del gioco, ci può stare inciampare su un risultato durante il percorso di un campionato.