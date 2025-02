Quotidiano.net - Iced Bob, il caschetto platino dell'inverno 2025

Roma, 17 febbraio– L’Bob è ilgeometrico che segna la tendenza dei capelli per questi primi mesi del. Caratterizzato da linee nette e liscissime, è declinato in una tonalità di biondo, quasi glaciale, che lo rende ideale per chi cerca un look fresco e minimalista. Il taglio, ispirato agli stili essenziali dei paesi nordici, ha guadagnato popolarità per la sua versatilità: si adatta a qualsiasi forma di viso ed è facile da mantenere, richiedendo poca cura. Star Tra le celebrity che hanno abbracciato il trend delBobci sono Kim Kardashian, che ha reso celebre questo look elegante e geometrico, Megan Fox, con la sua chioma perfettamente liscia e il biondo glaciale. Anche Lady Gaga e Charlize Theron hanno portato l'Bob con il loro inconfondibile stile, rendendolo ancora più iconico.