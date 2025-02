Unlimitednews.it - Ibra “Il Milan deve continuare a fare la storia in Champions”

O (ITALPRESS) – “Mi aspetto unpiù concreto e aggressivo, con una mentalità e un approccio da finale, per andare avanti”. Zlatanhimovic, come sabato, fa le veci di Sergio Conceicao – volato in Portogallo per l’ultimo saluto all’ex presidente del Porto Pinto da Costa – alla vigilia del ritorno dei play-off dicontro il Feyenoord. C’è da ribaltare lo 0-1 del De Kuip, gli olandesi in trasferta solitamente hanno un rendimento diverso “ma ogni partita è a sè – avverte– Noi dobbiamo essere concentrati su noi stessi, sulla nostra partita e quello che sappiamo. Laè importante, ilha scritto un pò diin questa competizione. Quella di domani è una partita che vogliamo e dobbiamo vincere per superare il play-off, ilessere presente in”.