Formiche.net - IA, neurotecnologie, quantum e valute digitali. Ecco il controllo cinese

Leggi su Formiche.net

Applicazioni di sorveglianza basate sull’intelligenza artificiale,e tecnologie immersive, tecnologie quantistiche,. Sono le quattro categorie di tecnologie dirompenti che il Partito comunistapotrebbe rafforzare per controllare la propria popolazione e – attraverso la loro esportazione e il loro utilizzo al di fuori dei confini cinesi – aggravare la sfida globale alla libertà attraverso un nuovo modello di “autoritarismo centrato sui dati”. È quanto sostiene Valentin Weber in un nuovo rapporto intitolato “Data-Centric Authoritarianism: How China’s Development of Frontier Technologies Could Globalize Repression” pubblicato dal National Endowment for Democracy, nonprofit americana finanziata dal governo e recentemente nel mirino del Dipartimento per l’efficienza del governo guidato da Elon Musk.